Kaş Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Kaş Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Başkan Demirhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.
Toplantıda, Fen İşleri Müdürlüğü'ne 2 kamyonet tipi araç ve Zabıta Müdürlüğü'ne de 3 motosiklet alınması kabul edildi.
Toplantıda diğer gündem maddeleri de kabul edildi.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel