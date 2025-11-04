Haberler

Kaş Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kaş Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:
Kaş Belediyesi, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşku ile kutlandığı belirtildi ve Fen İşleri ile Zabıta müdürlüklerine yeni araç alımı onaylandı.

Kaş Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Demirhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Toplantıda, Fen İşleri Müdürlüğü'ne 2 kamyonet tipi araç ve Zabıta Müdürlüğü'ne de 3 motosiklet alınması kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de kabul edildi.

