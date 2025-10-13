Karya Dostluk Sempozyumu İkinci Kez Rodos'ta Gerçekleşti

Muğla Dişhekimleri Odası (MDO) ile 12 Adalar Dişhekimleri Odası'nın her yıl karşılıklı olarak düzenlediği "Karya Dostluk Sempozyumu"nun ikincisi Rodos Adası'nda gerçekleştirildi.

MDO'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Adalar Dişhekimleri Odası ev sahipliğinde, iki ülke diş hekimleri odalarını bir araya getiren etkinlik, bilimsel paylaşımların yanı sıra dostluk ve iş birliği mesajlarının da verildiği bir buluşma oldu.

Sempozyumun gala gecesine, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosu Mebşure Taşkın, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Fatih Güler, Genel Sekreteri Gassan Yücel, merkez yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'den oda başkanları ve temsilcileri katıldı.

Yunan Dişhekimleri Birliği Başkanı, merkez yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarının yanı sıra Güney Ege Vali Yardımcısı, milletvekilleri ve sağlık odalarının temsilcileri geceye katılım sağladı.

Başkonsolos Taşkın, gecede yaptığı konuşmada, iki ülkenin sivil toplum kuruluşları arasında oluşan güçlü sinerjiyi desteklediklerini belirtti.

Bu sinerjinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Taşkın, iş birliğinin diğer kuruluşlara da örnek olması temennisinde bulunarak, her iki odayı da tebrik etti.

TDB Başkanı Güler de iki ülke dişhekimleri odaları arasındaki yakınlaşmanın, Dünya Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu'nda Yunanistan'ın Türkiye'yi desteklemesiyle somut bir sonuç verdiğine dikkati çekerek, Yunan heyetine teşekkür etti.

Muğla Dişhekimleri Odası Başkanı Doruk Alp ise Türkiye ve Muğla'daki dişhekimliği faaliyetleri hakkında bilgi verdi, son üç yılda 12 Adalar Dişhekimleri Odasıyla gerçekleştirilen ortak etkinlikleri hazırladığı sunumla katılımcılarla paylaştı.

İki ülke müzikleri eşliğinde gerçekleşen gece sonunda, katılımcılar iki gün boyunca gerçekleştirilen bilimsel oturumlar ve sunumlarla diş hekimliği alanındaki güncel gelişmeleri paylaşma imkanı buldu.

Dostluk ve iş birliği mesajlarının yeniden vurgulandığı ve duygusal anların yaşandığı kapanış seremonisinde, Muğla Dişhekimleri Odası yönetimi, sempozyum bayrağını 12 Adalar Dişhekimleri Odası'ndan devraldı.

3'üncü Karya Dostluk Sempozyumu, 9–10–11 Ekim 2026 tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirilecek.