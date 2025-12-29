Haberler

Kocaeli'de Kartepe beyaz örtüyle kaplandı

Güncelleme:
Kocaeli'deki Kartepe'nin eteklerindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, yoğun kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplanarak kış turizmi için ideal bir manzara sunuyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, teleferikle ziyaretçiler muhteşem manzaraların tadını çıkarıyor.

KOCAELİ'de, Kartepe'nin eteklerindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi ve İstanbul'a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıkta olan kış turizm merkezi Kartepe'de, kar aralıklarla etkili oluyor. Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü Kuzuyayla Tabiat Parkı, yoğun karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. 334 metre rakımlı Derbent'ten, 1423 metre yükseklikteki Kuzuyayla Tabiat Parkı arasındaki 4 bin 832 metre uzunluğundaki Kartepe Teleferiği, Samanlı Dağları'nın yamaçlarında beyaza bürünen ağaçları izleme fırsatı sunuyor. Bölgenin ziyaretçileri, güzel manzara eşliğinde teleferikle seyahat ediyor.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi ekipleri de ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştiriyor.

