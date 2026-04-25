Kartepe Evleri ön satışa çıkıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Kent Konut A.Ş. ile hayata geçirilen 'Kartepe Kent Konut Evleri' projesi, 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında, hak sahiplerinin kura ile belirleneceği ön satış süreciyle başvuruya açılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından kente kazandırılan 'Kartepe Kent Konut Evleri' projesi ön satışa sunuluyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde toplam 12 bloktan oluşan ve 144 daireyi kapsayan proje, 29 Nisan 2026 Çarşamba ile 10 Mayıs 2026 tarihleri arasında (son gün saat 23.59'a kadar) ön satışa sunulacak. Projede hak sahipliği, şeffaflık esasına dayalı kura sistemiyle belirlenecek. Başvurular, belirtilen tarihler arasında online olarak web adresi üzerinden yapılabilecek.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kampanya kapsamında başvurular; son 6 aydır Kocaeli il sınırları içerisinde ikamet eden, adına, eşi adına veya velayeti altındaki çocuklar üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmayan ve belirlenen şartları sağlayan kişilere açık olacak. Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenirken, bu bedel ön kayıt ücreti niteliğinde olup daire satış fiyatına dahil edilecek. Öte yandan, dairelerin satış fiyatlarına KDV, doğalgaz abonelik bağlantı bedeli, tapu harç ve masrafları ile kredi kullanılması halinde bankaya ödenecek diğer masraflar dahil olmayacak. Dairelerin fiyatları 3.750.000 TL'den başlayacak. Konum, cephe, manzara ve kat gibi özelliklere bağlı olarak farklılık gösterecek fiyatlar başvurusu sırasında belli olacak.

"Konutların satışında iki farklı ödeme seçeneği sunulacak. Peşin ödemeyi tercih eden alıcılara satış bedeli üzerinden yüzde 5 oranında indirim uygulanırken, kampanya kapsamında konut kredisi kullanan alıcılar bu indirimden yararlanamayacak. Banka kredili satışlarda ise alıcı tarafından ödenecek peşinat tutarı, toplam satış bedelinin en az yüzde 25'i olacak. Kredi kullanımında 0-60 ay vadeler için yüzde 1,59, 61-120 ay vadeler için ise yüzde 1,98 faiz oranı uygulanacak.

"Kent Konut güvencesiyle hayata geçirilen Kartepe Evleri Projesi, modern yaşam anlayışını sürdürülebilir çözümlerle buluşturarak bölgeye değer katmaya hazırlanıyor. Hem konforlu bir yaşam sunması hem de yüksek yatırım potansiyeliyle öne çıkan proje, fonksiyonel planlaması ve estetik mimarisiyle dikkat çekiyor. Toplam 12 blok ve 144 daireden oluşan projede, 2+1 tipindeki konutlar 94,32 metrekarelik ideal yaşam alanlarıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

"Günlük yaşamı kolaylaştıran detayların ön planda tutulduğu projede; otopark, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, geniş yeşil alanlar, güneş enerjisi sistemi (GES) ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi pek çok sosyal donatı yer alıyor. Güvenli ve nitelikli bir yaşam vadeden Kartepe Evleri'nin inşaatı hızla devam ederken, projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı