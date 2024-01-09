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Kartepe'de yılın ilk kar yağışı başladı

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Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonlarından biri olan Kartepe'de, 2024'ün ilk kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı 3 dereceye düşerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

Kartepe'de yılın ilk kar yağışı başladı

KOCAELİ - Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonları arasında yer alan Kartepe'de, 2024'ün ilk kar yağışı başladı.

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen turizm merkezinde hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü. Kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur hava sıcaklığındaki ani düşmeyle birlikte Kartepe'de kar yağışına dönüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Ulaşım Hava Durumu Turizm Güncel Haberler

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