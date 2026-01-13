Kartepe'de yiyecek arayan tilkiyi, eliyle besledi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde yiyecek arayan tilkiyi fark eden Oğuz Karslıoğlu, barakasının penceresinden eliyle besledi. Karslıoğlu'nun tilkiye ekmek verdiği o anlar görüntülendi.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartepe'de kar yağışı aralıklarla devam ederken, bölgede barakası bulunan Oğuz Karslıoğlu, yaklaşık 2 aydır çevresine gelen tilkiyle yakınlık kurdu. Düzenli olarak tilkiyi besleyen Karslıoğlu, soğuk havalarda zaman zaman barakasına aldığı hayvanın üşümesini engelliyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede yiyecek bulmakta zorluk çeken tilkiyi, barakanın penceresine eliyle ekmek vererek besleyen Karslıoğlu, o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.