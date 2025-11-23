Haberler

Kartepe'de Park Halindeki Tur Otobüsü Şarampole Düştü

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki bir tur otobüsü, yokuşta hareket ederek bariyeri aşıp şarampole düştü. Kazada yaralanan olmadı, otobüsün çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yokuşta park edilen tur otobüsü, hareket edince bariyeri aşıp şarampole düştü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü, yokuşta hareket etti. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, bariyeri aşıp şarampole düştü. Otobüsün arka tekerlekleri toprak zemine değerken, ön kısmı havada kaldı. Kazada yaralanan olmazken ihbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma, otobüsün etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Otobüsün şoförü, el frenini çekmeyi unutmadığını söyledi. Otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
