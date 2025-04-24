Kartepe'de Kumar Oynayan 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Kartepe'de T.G'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi ayrıca 21 bin 600 liraya el konuldu.

T.G. hakkında ise adli işlem yapıldı.