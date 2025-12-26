Kartepe'de kar ve sis

KOCAELİ'nin önemli kış turizm merkezi Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi ve İstanbul'a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe'de, kar yağışlıya birlikte sis de etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü zirvede sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi ekipleri ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi.