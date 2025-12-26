Haberler

Kartepe'de kar ve sis

Kartepe'de kar ve sis
Güncelleme:
Kocaeli'nin kış turizm merkezi Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yerel yönetimler ulaşımı sağlamak için tuzlama ve küreme çalışmaları yürütüyor.

KOCAELİ'nin önemli kış turizm merkezi Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi ve İstanbul'a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe'de, kar yağışlıya birlikte sis de etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü zirvede sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi ekipleri ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
