Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, şarampole devrilen belediye otobüsünde bulunan 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Sisli Vadi mevkisinde meydana geldi. Kartepe zirvesinden dönen yolcuların içinde olduğu belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

