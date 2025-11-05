Kartepe'de 38 Bin Taklit Araç Parçası Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 38 bin 208 taklit araç parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün Köseköy mevkisindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, farklı otomotiv markalarına ait 15 milyon lira değerinde 38 bin 208 taklit araç parçası, 195 bin 705 koli ve koli etiketi ile baskı ve etiketleme için kullanılan 15 makine ele geçirildi.

İş yeri sahibi T.T. ile çalışanlar E.Y. ve M.N. hakkında adli işlem başlatıldı.