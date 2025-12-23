Haberler

Kartepe'de kar manzarası

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde etkili olan kar yağışı, Samanlı Dağları'nın zirvesini beyaza bürüdü. Ekipler, ulaşımda aksama olmaması için kar küreme çalışmaları yaptı.

KOCAELİ'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kartepe Kayak Merkezi'ne giden yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma gerçekleştirdi.

