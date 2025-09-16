Kartalkaya Yangını ile İlgili Yeni Gelişmeler: Otel Müdürü ve Jandarma Görüşmesi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Kartalkaya'daki yangının sabahında Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın bir jandarma personeliyle, tutuklu sanıklardan otelin Yönetim Kurulu üyesi Emir Aras'ın çalışma odasında bulunan kamera kayıtlarına ilişkin görüşmesi mahkeme dosyasına girdi. Tutuklu sanık Yılmaz'ın "Kamera kaydı gibi, onu alabilir miyiz" demesi üzerine jandarma personelinin "İtfaiyeyi takip ediyoruz, itfaiye 'tamam burası soğudu' dediğinde alacağız" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

Kartalkaya yangının sabahında Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın bir jandarma personeliyle kamera kayıtlarına ilişkin görüşmeleri dosyaya girdi. Sabah saat 07.56'da yangın ve söndürme çalışmaları devam ederken otel müdürü Yılmaz'ın bir jandarma personeliyle tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emir Aras'ın otelde bulunan çalışma odasındaki kamera kayıtları hakkında konuştuğu tespit edildi.

Yılmaz'ın jandarma personeline "Kamera kaydı gibi, onu alabilir miyiz" demesi üzerine jandarma personelinin "İtfaiyeyi takip ediyoruz, itfaiye 'tamam burası soğudu' dediğinde alacağız" şeklinde yanıt verdiği görülüyor. Yangın sonucunda oteldeki kamera kayıtlarının tamamına ulaşılamamış bazıları da kurtarılamamıştı. Söz konusu görüşmenin hangi kamera kayıtlarına ilişkin olduğu ise bilinmiyor.

Yılmaz ve jandarma arasındaki konuşma şöyle:

" Jandarma : Zeki abi

Zeki Yılmaz : Komutanım nerdesiniz?

Jandarma: Abi karakola geldim, şimdi o tarafa geliyorum tekrar

Zeki Yılmaz : Hee, şeyy iii

Jandarma: Buyur abi

Zeki Yılmaz : Şey alabilir miyiz diye şeyaptık da bi jandarma bişey mi olması lazım, Emir Bey'in hani şeysi şey de ya hemen ofisi

Jandarma: He hee

Zeki Yılmaz : Bi kamera kaydı gibi

Jandarma: Abi şeyy itfaiye sorup, itfaiye dedik 'soğumadan giremeyiz' dedi, itfaiyeyi bekliyoruz

Zeki Yılmaz : Hee tamam

Jandarma: İtfaiyeyi bekliyoruz, itfaiyeyi bekliyoruz takip ediyoruz, alacaz alacaz, yani itfaiyeyi bekliyoruz

Zeki Yılmaz : Tamam

Jandarma: İtfaiye derse ki 'tamam burası soğudu', girecez, alacaz

Zeki Yılmaz : Tamam, tamam

Jandarma: Tamam"

Emir Aras, olası kastla yargılanıyor

Otel müdürü Zeki Yılmaz 78 kişinin hayatını kaybetmesi ile 137 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Tutuklu sanıklar Ergül ve Aras'ın ise 78 kişiyi olası kastla öldürmekten 1950'şer yıla, 35 kişiyi de olası kastla kasten yaralama ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından da 178 yıl 582'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.