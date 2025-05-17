Kartalkaya Yangını İddianamesi Hazırlandı, Adalet Yerini Bulacak Mı?

Kartalkaya Yangını İddianamesi Hazırlandı, Adalet Yerini Bulacak Mı?
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin hazırlanan iddianameyi değerlendirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunu sorguladı ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamın yitirdiği yangına ilişkin hazırlanan iddianameyle ilgili "Kartalkaya faciasının iddianamesi nihayet hazırlandı. Peki adalet yerini bulacak mı? Bilirkişi raporları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı birinci dereceden sorumlu ilan etti. Ama ne oldu? Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ihmali açık olan kamu görevlileri için soruşturma izni vermedi. 78 insanın hesabını kim verecek? Bakanlık hala neden koruma zırhı altında" dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamın yitirdiği yangına ilişkin iddianameyi tamamladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atalar, şu ifadeleri kullandı:

"İki hafta önce yaptığım basın açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanı'nın sorumluluktan kaçtığını ve sorumlulara soruşturma izni vermediğini söylemiştim. Kartalkaya faciasının iddianamesi nihayet hazırlandı. Peki adalet yerini bulacak mı? Bilirkişi raporları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı birinci dereceden sorumlu ilan etti. Ama ne oldu? Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ihmali açık olan kamu görevlileri için soruşturma izni vermedi. Ne bir istifa, ne bir görevden alma! Savcılık soruşturmanın sürüncemede kalmaması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli açısından evrakın tefrik edilmesine karar verilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/6473 soruşturma sırasına kaydının yapıldığını iddianamede belirtmiştir. Adalet geç geliyor, eksik geliyor! Biz sormaya devam edeceğiz: 78 insanın hesabını kim verecek? Bakanlık hala neden koruma zırhı altında?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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