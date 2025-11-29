Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Teleferik Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalma ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD ve Jandarma ekiplerinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği teleferikte mahsur kalan iki kişi başarıyla kurtarıldı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalma ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikata AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve arama kurtarma dernekleri katıldı.
Senaryo gereği, arıza nedeniyle duran teleferikte 2 kişi mahsur kaldı.
Mahsur kalan 2 kişinin, ekiplerce ip, halat ve teknik malzeme desteğiyle bulundukları yerden kurtarılmasıyla tatbikat sona erdi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel