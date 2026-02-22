Haberler

Kartalkaya'da kayak sezonu, bayram sonuna kadar devam edecek

Kartalkaya'da kayak sezonu, bayram sonuna kadar devam edecek
Güncelleme:
Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da son yağışlarla birlikte kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı. Kayak sezonunun 23 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Kartalkaya'da kayak sezonunun, Ramazan Bayramı tatilinin sonu olan 23 Mart'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da son yağışlarla, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Kayak merkezinde açık olan 2 otele gelen yerli ve yabancı tatilciler, farklı eğimdeki çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde, kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya'da kayak sezonunun Ramazan Bayramı tatilinin sonu olan 23 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
