Kartalkaya'da kayak sezonu, bayram sonuna kadar devam edecek
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da son yağışlarla, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Kayak merkezinde açık olan 2 otele gelen yerli ve yabancı tatilciler, farklı eğimdeki çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde, kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya'da kayak sezonunun Ramazan Bayramı tatilinin sonu olan 23 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor.