Kartalkaya'da kayak sezonu, bayram sonuna kadar devam edecek

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığının 2,5 metreye ulaşmasıyla kayak sezonu 23 Mart'a kadar devam edecek.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Kartalkaya'da kayak sezonunun, Ramazan Bayramı tatilinin sonu olan 23 Mart'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da son yağışlarla, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Kayak merkezinde açık olan 2 otele gelen yerli ve yabancı tatilciler, farklı eğimdeki çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde, kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya'da kayak sezonunun Ramazan Bayramı tatilinin sonu olan 23 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor.

