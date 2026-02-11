JAK timleri Kartalkaya'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK timlerinin arama kurtarma tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, JAK timlerinin sorumluluk bölgelerinde bulunan turizm alanlarında yerli ve yabancı turistlerin kaybolması, yaralanması ve mahsur kalması olaylarına karşı her an hazır olmak maksadıyla arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüntülerde, senaryo gereği kayıp ve karda mahsur kalma ihbarı alan jandarma ekiplerinin kar motorlarıyla hareket etmesi, karlı ormanlarda ilerlemeleri ve mahsur kalan kişinin yanına gelinmesi ile köpek destekli kurtarma çalışması yer aldı.