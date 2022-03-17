Kartalkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Haberler

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Kartalkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Kartalkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Aksu Nehri üzerinde bulunan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı, son yağışlarla yüzde 100'e yükseldi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Ak Su Nehri üzerinde bulunan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı, son yağışlarla yüzde 100'e yükseldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurak geçen yaz ayları ve yoğun tarım sulaması nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş görülen baraj, bölgede etkili olan kar ve yağmurla tam doluluğa ulaştı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan kaynaklardan olan ve su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşen Kartalkaya Barajı'ndaki doluluk son yağışlarla 160 milyon metreküpe ulaştı.

Kentin büyük bölümüne içme suyu verilen Düzbağ bölgesindeki Göksu havzasında da kar yağışları ve yağmurla saniyede 25 metreküp debiye ulaşıldığı belirtildi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Kahramanmaraş, Kartalkaya, Gaziantep, su, Güncel, Haberler

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