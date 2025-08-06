Kartal Katlı Kavşağı Projesi için Alt Kredi Anlaşması İmzalandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi" için alt kredi anlaşmasına imza attı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ankara'da İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'le bir araya geldi.

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde, Büyükkılıç ve Türk, Dünya Bankası finansmanıyla, İller Bankası üzerinden yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında anlaşma protokolüne imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, projenin şimdiden Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Kayseri'nin her alanda daha dayanıklı, modern ve yaşanabilir bir şehir olması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, "Kartal Katlı Kavşağı Projesi sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda afetlere hazırlıklı, iklim koşullarına duyarlı bir şehir vizyonumuzun önemli bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Alt kredi anlaşmasının imzalanmasının ardından, yapım ihalesi sürecinin başlatılacağı ve en kısa sürede projenin inşa çalışmalarına geçileceği aktarıldı.