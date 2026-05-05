Kartal'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

KARTAL D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Kartal D-100 Karayolu D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LMM 219 plakalı servis minibüsü aynı istikamette ilerleyen 34 EPP 170 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde bulunan 34 HKS 968 plakalı cipe ve 34 FNN 299 plakalı araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, trafik akışı ise kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı