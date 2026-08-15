Kartal'da Kentsel Dönüşüm Yangını: Çatıda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

KARTAL'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin arasında kalan kediyi kurtardı.

Yangın, öğle saatlerinde Karlıktepe Mahallesi Çeşme Caddesi'nde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvenli alana çıkarılan kedi, ekipler tarafından kontrol edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı