Kartal'da Üst Geçitten Elektrik Direğine Atlayan Genç Kazaya Sebep Oldu

Kartal'da Üst Geçitten Elektrik Direğine Atlayan Genç Kazaya Sebep Oldu
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Kartal D-100 Karayolu üzerinde bir kişi üst geçitten elektrik direğine atladı. Direğe tutunan genç, kayarak yola düştü. Olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KARTAL'da üst geçitten elektrik direğine atlayan bir kişi, kayarak yola indi. Yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçide çıkan bir kişi Ankara istikametindeki elektrik direğine atladı. Direğe tutunan genç, kayarak yola indi. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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