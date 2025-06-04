Kartal'da Üst Geçitten Elektrik Direğine Atlayan Genç Kazaya Sebep Oldu

KARTAL'da üst geçitten elektrik direğine atlayan bir kişi, kayarak yola indi. Yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçide çıkan bir kişi Ankara istikametindeki elektrik direğine atladı. Direğe tutunan genç, kayarak yola indi. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.