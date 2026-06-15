Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil Takla Attı

KARTAL, sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yol kenarındaki otoparka savruldu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Perihan Zevne, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi, sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Perihan Zevne'nin kullandığı 34 CNH 824 plakalı otomobil, Pendik istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarındaki otoparka savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Perihan Zevne, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Zevne'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı