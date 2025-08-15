Kartal'da Şiddetli Rüzgar Çatı Parçalarını Uçurdu

KARTAL'da 7 katlı binanın çatısının bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Savrulan çatı parçaları nedeniyle bir otomobil ve ev hasar gördü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yalı Mahallesi Halk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokaktaki 7 katlı binanın çatısının bir bölümü bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalar, binanın arka tarafında bulunan başka binanın duvarına ardından park halindeki otomobile çarparak hasar oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler bir süre çatıya müdahale edemedi.