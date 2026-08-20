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Kartal'da seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

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Kartal'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kartal'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolu Soğanlık mevkisi Kadıköy istikametinde seyreden bir kamyonetten henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

Sürücüsünün yol kenarına çektiği araç, alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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