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Kartal'da Park Halindeki Araçlara Çarpıp Takla Attı: Kaza Kamerada

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Kartal'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından park halindeki 3 araca çarptı ve takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da bir otomobilin park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla attığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde seyir halindeki 34 CDD 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından park halindeki 3 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yeniden tekerlekleri üzerine düştükten sonra savrularak kaldırıma çarpıp durabildi.

Kazanın ardından çevredekiler, otomobilde bulunan 2 kişinin yardımına koştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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