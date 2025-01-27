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Kartal'da minibüs dükkana girdi, yaralılar var

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Kartal'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, berber dükkanına girdi. 3 kişi yaralandı.

Kartal'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, berber dükkanına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.

3 KİŞİ YARALANDI

3 kişinin yaralandığı, minibüs ve iş yerinde hasar meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kartal'da minibüs dükkana girdi, yaralılar var
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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