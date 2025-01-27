Kartal'da minibüs dükkana girdi, yaralılar var

Kartal'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, berber dükkanına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.

3 KİŞİ YARALANDI

3 kişinin yaralandığı, minibüs ve iş yerinde hasar meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.