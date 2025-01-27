Kartal'da minibüs dükkana girdi, yaralılar var
Kartal'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, berber dükkanına girdi. 3 kişi yaralandı.
Kartal'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, berber dükkanına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.
3 KİŞİ YARALANDI
3 kişinin yaralandığı, minibüs ve iş yerinde hasar meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel