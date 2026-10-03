Kartal'da metruk binanın çatısındaki yangın siteye sıçradı, itfaiye söndürdü

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Kartal'da metruk binanın çatı katında çıkan ve bitişiğindeki siteye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak'taki 3 katlı metruk binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler bitişikteki başka bir siteye de sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Site sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA