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Kartal'da konteynere kapatılan kaçırılmış kişi kurtarıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Sancaktepe'de 13 Ekim'de kaçırılan kişi, Kartal'daki konteynerde alıkonulduğu belirlenerek kurtarıldı. Olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı; alacak meselesi ve yaklaşık 120 bin liralık harcama iddiası üzerine kaçırılan kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Sancaktepe'de kaçırılarak Kartal'daki bir konteynerde alıkonulan kişi operasyonla kurtarıldı, 5 şüpheli ile kaçırılan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde D.M'nin (21) zorla araca bindirilerek kaçırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

Plaka bilgisinden aracı takip eden ekipler, kaçırılan D.M'nin Kartal'daki bir konteynerde alıkonulduğunu belirledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda D.M. kurtarıldı, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

Araştırmalarda, D.M. ile zihinsel engelli A.K. (24) arasında alacak meselesi olduğu, D.M'nin A.K'nin engel durumundan yararlanarak farklı günlerde kendisi için yaklaşık 120 bin liralık harcama yaptırdığı öğrenildi.

Durumu öğrenen A.K'nin akrabalarının da D.M'yi kaçırarak alıkoyduğu anlaşıldı.

A.K'nin adli destek görevlisi eşliğinde ifadesi alınırken, iddialar üzerine D.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü ile D.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında, 18 yaşından küçük oldukları için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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