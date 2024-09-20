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Kartal'da Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Neden Oldu

Kartal'da Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Neden Oldu
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Kartal'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

KARTAL'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AAZ 564 plakalı otomobil Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden Turgut Özal Bulvarı'na bağlanacağı sırada, kırmızı ışıkta geçen 41 TC 882 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, refüje çıkarak yolun karşısında ışıkta bekleyen 28 YA 768 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

3 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışığın yanmasının ardından 34 AAZ 564 plakalı otomobilin yola çıktığı, o esnada kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan 41 TC 882 plakalı otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kaza yapan araçların refüje çıkıp yolun karşısında bekleyen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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