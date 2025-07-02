Kartal'da İki Araç Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

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Kartal'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

K.D'nin kullandığı 61 SS 134 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KG 4544 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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