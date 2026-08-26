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Kartal'da haraç için el bombalı saldırı: 4 tutuklama

Kartal'da haraç için el bombalı saldırı: 4 tutuklama
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İstanbul Kartal'da bir şirketten haraç almak isteyen 4 şüpheli, önce el bombası attı, ardından kundaklama girişiminde bulundu ve iş yerini kurşunladı. Güvenlik kameraları ve yüzlerce saatlik inceleme sonucu yakalanan şüpheliler, yurt dışından talimat aldıklarını itiraf etti. Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,KARTAL'da haraç almak istedikleri bir şirkete el bombası atan, ardından kundaklamaya çalışan ve kurşunlayan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Saldırılar sırasında güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin saldırıları yurt dışından aldıkları talimatla yaptıkları belirlendi.

Kartal'da bir iş yeri sahibini tehdit eden şüpheliler, haraç istedi. Ardından şirkete el bombası atan şüpheliler, daha sonra yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı. Aynı şüphelier bir süre sonra iş yerini silahla kurşunladı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen çalışmalarda şüphelilerin olaylar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Bu görüntülerin izini süren polis ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaylardan sonra Kocaeli'ne kaçtıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için önceki gün operasyon düzenledi. Tespit edilen 9 adrese yapılan baskınlarda olayları gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı. Özel Harekat ekibinin de katıldığı baskın sırasında evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, kelepçeler ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin yurt dışından aldıkları talimatla eylemleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şüpheliler çıkarıldıkları Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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