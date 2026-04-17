Kartal'da bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli adliyede

Kartal'da 59 yaşındaki R.Ç'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli M.D.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, cinayetten sonra Kocaeli'de polise teslim olmuştu.

Kartal'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Esentepe Mahallesi'nde 16 Nisan'da 59 yaşındaki R.Ç'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Cinayetin ardından Kocaeli'de polise teslim olan şüpheli M.D.G, gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
