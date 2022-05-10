Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahil yolunda Maltepe yönüne giden E. V. idaresindeki 34 BSV 555 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndan Sanayi Caddesi bağlantı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyer otomobile saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Tansel Parlak - Güncel

Münir Karaloğlu, İstanbul, Otomobil, Maltepe, Güncel, Haberler

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