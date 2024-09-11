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Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı önünde araç ateşe verildi

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Kartal'da Ufuk Görgü adlı bir kişi Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde hafif ticari aracını ateşe verdi. Aracı alev topuna dönen Görgü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KARTAL'da Ufuk Görgü adlı bir kişi Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde hafif ticari aracını ateşe verdi. Kısa sürede alev topuna dönen araç küle dönerken, aracını yakan Görgü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GPR 100 plakalı hafif ticari aracıyla Mustafa Kemal Caddesi'ne gelen Ufuk Görgü, aracını adliyenin karşısına park etti. Görgü, elindeki yanıcı maddeyi aracına dökerek yakmaya başladı. Alev alev yanan aracı gören adliyedeki polis memurları, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan hafif ticari araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. Aracını yakan Ufuk Görgü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yurt dışından cezası bulunan ve İstanbul'da adliyeye geldiğinde kendisine yardım edilmediğini iddia eden Görgü, "Adalet olmadığı için yurt dışından geliyorum. Benim başıma bir olay gelmiş. 2 sene kesilmiş cezam var. Oradan geliyorum anlatıyorum, inanmıyorlar' dedi.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar aracın alev alev yandığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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