KARTAL'da Kentsel Dönüşüm Binasında Doğalgaz Kutusu Alev Aldı

KARTAL'da kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 4 katlı binanın doğalgaz kutusu yandı. Olay yerine gelen itfaiye ve İGDAŞ ekipleri alevlerin metrelerce yükseldiği yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki gazı keserek yangını söndürdü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Mersin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 4 katlı binanın doğalgaz kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin metrelerce yükselmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğalgazın kesilmesi için bölgeye İGDAŞ ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerden etkilenmemesi için çevrede bulunan bir çimento aracı ise, inşaat çalışanları tarafından güvenli bölgeye alındı. İGDAŞ ekiplerinin gazı kesmesinin ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı