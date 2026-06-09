Ortaokul öğrencisi Erdem, bıçaklı kavgada öldü
İzmir Karşıyaka’da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Erdem Demir’in cenazesi, Manisa Salihli’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in, otopsi işlemleri tamamlandı. Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Demir'in cenazesinin Manisa'nın Salihli ilçesi Cafer Bey Mahallesi'ndeki camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı