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Karşıyaka'da 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı

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Karşıyaka İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Zübeyde Hanım 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışı yapıldı. Açılışa Kaymakam Özkan Demir ve İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı ve hayırseverlere plaket verildi.

Karşıyaka İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Zübeyde Hanım 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Açılışa Kaymakam Özkan Demir ve İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu da katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Kursun açılmasına destek veren hayırseverlere plaket ve teşekkür belgesi verildi. ???????

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
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