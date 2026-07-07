Karşıyaka'da 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı
Karşıyaka İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Zübeyde Hanım 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışı yapıldı. Açılışa Kaymakam Özkan Demir ve İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı ve hayırseverlere plaket verildi.
Karşıyaka İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Zübeyde Hanım 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışı yapıldı.
Açılışa Kaymakam Özkan Demir ve İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu da katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.
Kursun açılmasına destek veren hayırseverlere plaket ve teşekkür belgesi verildi. ???????
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler