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İzmir'de evde çıkan yangında 96 yaşındaki kişi öldü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki Altan Hikmet İnal hayatını kaybetti. Kızı, babasının sigara bağımlısı olduğunu ve sürekli koltuk üzerine sigara külü döktüğünü söyledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tuna Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında koltukta oturur vaziyette bulunan Altan Hikmet İnal'ın (96) hayatını kaybettiği belirlendi.

Babasıyla aynı evde yaşayan kızı Müjde İnal ise babasının sigara bağımlısı olduğunu, koltuk ve kıyafetlerinin üzerine sürekli sigara külü düşürdüğünü bu nedenle ayağında sigara yanıklarının bulunduğunu ifade etti.

İtfaiye tarafından yapılan ilk incelemelerde yangın çıkarabilecek şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.???????

İnal'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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