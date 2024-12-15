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Karşıyaka'da Kaplumbağa Tutkusu: Fotoğrafçı Volkan Çakır'ın Havuz Projesi

Karşıyaka'da Kaplumbağa Tutkusu: Fotoğrafçı Volkan Çakır'ın Havuz Projesi
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır, iş yerinin önüne yaptırdığı havuzda çok sayıda kaplumbağa besliyor. 25 yıl önce akvaryumda beslemeye başladığı kaplumbağalarla ilgilenmek, ona huzur veriyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır, iş yerinin önüne yaptırdığı havuzda çok sayıda kaplumbağayla ilgileniyor.

Bostanlı Mahallesinde 45 yaşındaki Çakır (45), yaklaşık 25 yıl önce iş yerinin önüne 5 su kaplumbağası bulunan akvaryum koydu. Kaplumbağaların sayısının artması üzerine buraya havuz yaptıran Çakır, çevredeki vatandaşların dikkatini çekiyor.

Volkan Çakır, yaptığı açıklamada, küçüklüğünde kendisine hediye edilen kaplumbağaların ölmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bunun üzerine 25 yıl önce akvaryumda kaplumbağa yavrularını beslemeye başladığını anlatan Çakır, besleyip büyüttükten hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne verdiğini ifade etti.

Çakır, kaplumbağalarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sakin hayvanlar. Motive ediyor insanı, huzur veriyor bana. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İş zamanı 10-15 dakika ara oluyor. Havuza gelip bakınca o beni rahatlatıyor. Cumartesi ve pazar demeden buraya geliyorum. Biz onlar için bu tenteyi yaptırdık. Yağmurdan, çamurdan korunsun diye, onları bırakamıyoruz. Evim de zaten aşağıda, kendimi adadım bunlara. Çok da keyifli."

Çakır, gün içerisinde vatandaşların da havuza gelerek kaplumbağaları sevdiğini ve onları beslediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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