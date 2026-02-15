KARŞIYAKA'DA DENİZ TAŞTI

Haberler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sonucu deniz taştı ve sular Yalı Bulvarı'na kadar ulaştı. Sürücüler suyla dolmuş yolda zorluk çekti, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda da hasar meydana geldi.

İzmir'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Taşan sular Yalı Bulvarı'na kadar geldi. Sürücüler suyla dolan yolda ilerlerken zor anlar yaşadı. Yolun bir kısmı polis ekiplerince araç trafiğine kapatıldı. Bazı araçlar yükselen sular sebebiyle yolda kaldı. Fırtına sebebiyle Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda da deniz taştı. Barınağın etrafındaki çitler yıkılırken, bazı teknelerde hasar meydana geldi. Deniz sularının tahliyesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
