Karşıyaka'da Çöp Krizi: Büyükşehir Belediyesi Ekipleri İle Çöpler Toplandı

ÇÖPLERİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TOPLADI

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçilerin iş bırakmasından sonra başta Karşıyaka Çarşı olmak üzere ilçede cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına vatandaşların tepkisinin ardından, bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çöpleri toplattı. Esnaf ve vatandaşla da bir araya gelen Tugay, şikayet ve talepleri dinledi.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,