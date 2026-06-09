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İzmir'de bıçaklı kavgada ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

İzmir'de bıçaklı kavgada ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
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İzmir Karşıyaka'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15) hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15), hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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