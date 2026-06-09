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İzmir'de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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İzmir Karşıyaka'da 7 Haziran'da çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem Demir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın husumetten kaynaklandığı belirtildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Erdem Demir (15), yapılan müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.C. (18) ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kavganın Erdem Demir ile C.C. arasında daha önceden bulunan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
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