Karşıyaka Belediyesi'nden Çöp Sorununa İlişkin Açıklama

Karşıyaka Belediyesi, bir süredir biriken ve vatandaşın tepkilerine neden olan çöp yığınlarına ilişkin, "İlçe belediyelerinin sorumluluğu çöpleri toplamaktır. Çöplerin nakli ve bertarafı ise Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İzmir'in tüm ilçelerinde çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların farkında olunduğu ve bu durumdan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

İzmir'de günlük yaklaşık 3 bin tonluk çöpün döküldüğü Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nin Danıştay kararıyla kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine günlük döküm için Bergama, Ödemiş ve Tire gibi farklı ilçelerdeki depolama alanlarını göstermiştir. Fakat Bergama'nın günlük kapasitesi 600 ton. Oysa yalnızca Karşıyaka'nın günlük çöpü 400 ton. Çevre ilçelerden gelen çöpler de burayı doldurduğu için kamyonlarımızı bu tesise yönlendirmekte büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak çöplerimizi bir süre Tire'deki geçici depolama alanına götürdük ancak vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine o alan da kapatıldı."

Toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesinin turuncu tırlarına aktarılarak bertaraf tesislerine gönderilmesi gerektiği fakat her ilçe için yeterli sayıda tır tahsis edilmediği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin yönlendirdiği ve Bakanlığın izin verdiği alanlarda depolama sağlıyoruz ancak bu alanların yetersizliği nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Depolama alanı bulamadığımızda, çöpleri kamyonlarımızda tutmak zorunda kalıyoruz. Bu da yeni çöpleri toplamamıza engel oluşturuyor. Bu süreçte Bakanlık tarafından da denetimler yapılmakta, idaremize idari yaptırımlar uygulanabilmektedir. İlçe belediyelerinin sorumluluğu çöpleri toplamaktır. Çöplerin nakli ve bertarafı ise Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır. Bu sorun, yeni döküm yerlerinin belirlenmesiyle kalıcı olarak çözülecektir. Büyükşehir Belediyemizin de bakanlık nezdinde yaptığı girişimlerin kısa sürede sonuç vereceğine inancımız tamdır."