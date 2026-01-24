Haberler

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıkamış'ta çatılarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar biriken karları temizliyor. Soğuk hava nedeniyle birçok bölgede buzlanma meydana geldi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kars'ta günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Vatandaşlar çatılarda biriken karları temizledi.

İlçeye bağlı Yağbasan köyünde, evler, arabalar, tarım aletleri kara gömüldü.

Göktürk Öztürk, bölgede aşırı kar yağışı olduğunu belirterek, "Kış şartlarında doğuda yaşamak gerçekten zordur. Şu an hayvanlarımızı suya bıraktık, hayvanlar hem gezmiş oluyor hem de tırnakları karın sayesinde temizleniyor. Bu sene biraz fazla kar yağdı. Buna da şükür kar her zaman berekettir." dedi.

Diğer yandan Sarıkamış Belediyesi, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Kar ve soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde buzlanma oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
