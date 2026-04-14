Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle 16 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 7, Digor'da ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Digor ilçesine bağlı Türkmeşen grup köy yolunda ekipler rotatif ile kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışmasını sürdürüyor. İlkbaharda iş makinesi boyundaki karla mücadele eden ekipler, vatandaşların kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi için sahada çalışma yürütüyor.

Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.