Haberler

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı kent merkezlerini beyaz örtü ile kapladı. Belediyeler ve karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarına başladı. Vatandaşlar ise kar temizliği yaparak yaban kuşlarına yem bıraktı.

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezleri beyaza büründü.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu.

Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bazı esnaf soğuk hava nedeniyle yaban kuşlarını yemledi.

Esnaf Gökhan Kılıç, soğuk hava nedeniyle yaban kuşlarını yemlediklerini söyledi.

Taksi şoförü Süleyman Koç da kar yağışının yeniden başladığını belirterek, "Kayak sezonu inşallah bereketli olur." dedi.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
DMM'den 'MHRS randevusu iptaline para cezası' iddialarına yanıt

"Hastane randevusu iptaline para cezası" iddialarına yanıt
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cezaevi yolunda katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"