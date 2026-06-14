Haberler

Kars Valisi Polat, selden etkilenen köylerde inceleme yaptı

Kars Valisi Polat, selden etkilenen köylerde inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, şiddetli sağanak sonrası selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kars Valisi Ziya Polat, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Şiddetli sağanak sonrasında selden etkilenen Merkeze bağlı Mezra, Susuz ilçesine bağlı Harmanlı, Çamçavuş ve Yolboyu ile Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar ve Akçalar köylerinde çalışmalar devam ediyor.

Kars Valisi Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt, Mezra köyündeki çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Polat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Polat, devletin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu, gereken her türlü çalışmanın yapılacağını ve mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

Ekipler, köylerdeki hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

Kırmızı alarm! Başımız gelecek maçta da epey ağrıyabilir
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca 'Çalsaydınız açardım' dedi

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca verdiği tepki olay oldu
Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den sevindiren haber

Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den haber var
Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar

Yere bile sermiyorlar! Servet değerindeki halılar kasada saklanıyor
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı

Mağlubiyetin nedenini açıklayıp ülkeye de mesaj yolladı
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona